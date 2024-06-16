Arnavutluk tarihe geçtiği maçı kaybetti

EURO 2024 B Grubu ilk haftasında İtalya Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede İtalya rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İtalya’ya galibiyeti getiren golleri 11. Dakikada Bastoni ve 16. Dakikada Barella kaydetti. Arnavutluk’un tek golü ise 1. Dakikada Bajrami’den geldi.

Bajrami’nin 23. Saniyede kaydettiği gol Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golü olarak kayda geçti.

Bu sonuç ile birlikte grupta ilk maçlar sona ererken Hırvatistan’ı 3-0 geçen İspanya 1. Arnavutluk’u 2-1 geçen İtalya ise 2. Sırada yer aldı.