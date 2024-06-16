Arnavutluk tarihe geçtiği maçı kaybetti

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Arnavutluk tarihe geçtiği maçı kaybetti

Avrupa Şampiyonası'nın en erken golünün kaydedildiği maçta İtalya Arnavutluk karşısında galip geldi.

EURO 2024 B Grubu ilk haftasında İtalya Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede İtalya rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İtalya’ya galibiyeti getiren golleri 11. Dakikada Bastoni ve 16. Dakikada Barella kaydetti. Arnavutluk’un tek golü ise 1. Dakikada Bajrami’den geldi.

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Bajrami’nin 23. Saniyede kaydettiği gol Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golü olarak kayda geçti.

Bu sonuç ile birlikte grupta ilk maçlar sona ererken Hırvatistan’ı 3-0 geçen İspanya 1. Arnavutluk’u 2-1 geçen İtalya ise 2. Sırada yer aldı.

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