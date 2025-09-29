Arne Slot yıldız oyuncuyu Galatasaray maçı kadrosuna almadı

Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Arne Slot, İtalyan yıldız Federico Chiesa'ya kadroda yer vermedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında yarın Liverpool’u RAMS Park’ta konuk edecek.

LIVERPOOL KADROSUNU DUYURDU

Liverpool'da Galatasaray maçının kamp kadrosu belli olurken Şampiyonlar Ligi listesine sonradan dahil olan Federico Chiesa'nın kadroya alınmaması dikkat çekti.

İşte Liverpool'un Galatasaray maçı kamp kadrosu:

"Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha."

