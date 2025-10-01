Arne Slot'tan maç sonu penaltı isyanı!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray karşısında alınan yenilginin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, hem sakatlıklar hem de penaltı tartışmaları üzerinden dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

“ALISSON CUMARTESİ SAHADA OLMAYACAK”

Slot, kaleci Alisson’un yaşadığı sakatlığın ciddi olduğunu belirtirken, Chelsea maçında forma giyemeyeceğini açıkladı:

“Sakatlanarak oyundan çıkmak asla olumlu bir durum değildir. Alisson, cumartesi günü Chelsea maçında oynamayacak.”

"SZOBOSZLAI YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI"

Macar yıldız Szoboszlai’nin penaltı pozisyonu hakkında konuşan Slot, kararın ağır olduğunu söyledi:

“Dominik Szoboszlai penaltıda yanlış bir şey yapmadı. Pozisyonda ayağa temas yoktu. Rakip oyuncu belki bir müdahale hissetti ama sanki olduğundan çok daha fazla müdahale olmuş gibi reaksiyon gösterdi.Bu tür durumlarda akıllı davranamıyoruz. %20’lik bir penaltıyı %100’lük bir penaltıya çeviriyorlar.”

“YİNE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”

Galatasaray yenilgisinden ötürü hayal kırıklığını dile getiren Slot, “Yine hayal kırıklığına uğradım! Futbol kazanmakla ilgilidir ama bu, cumartesi günkü maçtan farklı bir performanstı. Bir oyuncu hata yapabilir, pas hatası yapabilir. Ama birçok oyuncumuz sezon başı kampını kaçırdı, bu risk teşkil ediyor.” diye konuştu.

“KADROYU YÖNETMEK KOLAY DEĞİL”

Slot, yoğun fikstür ve rotasyon sıkıntısına değinerek kadro derinliği konusundaki zorlukları şu sözlerle ifade etti:

“Oyunculardan beklenti çok yüksek. Onları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bazen rotasyon yapmak zorunda kalıyorum. 2-3 oyuncumuz sakatlandığında geriye sadece 15-16 oyuncumuz kalıyor. Böyle olunca aynı isimler sürekli oynuyor ve sakatlıklar oluyor. Böyle bir kadroyla takımı yönetmek kolay değil.”