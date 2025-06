Arnold Schwarzenegger hem sağa hem sola vurdu

ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından Los Angeles genelinde düzenlenen baskınlar, kentte geniş çaplı protestolara yol açtı. Eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, Avusturya’da katıldığı bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada hem Demokratları hem de Cumhuriyetçileri hedef aldı.

Netflix dizisi Fubar için düzenlenen programda konuşan Schwarzenegger "Bu tür saçmalıkların yaşanmaması için göçmenlik reformu şart. Bu sorun, her iki partinin de yıllardır anlaşamamasının sonucu" dedi. “Kim bu ülkede geçici ya da kalıcı izinle çalışıyor, kim burada yaşıyor bilmiyoruz” diyerek sistemdeki denetimsizliğe dikkat çekti.

Gösterilerin ardından dönemin Başkanı Donald Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’in itirazlarına rağmen bölgeye 2000 Ulusal Muhafız ve deniz piyadesi göndermişti. Hükümetin, ülkedeki kayıt dışı çalışanlarla ilgili veri topladığı da doğrulandı.

Fubar dizisinde Schwarzenegger’in rol arkadaşı olan ve The Last of Us dizisinde de yer alan Gabriel Luna ise "ICE kaynakları çok daha verimli şekillerde kullanılabilir" diyerek operasyonların yanlış hedeflere yöneldiğini savundu.

Schwarzenegger, Kaliforniya valiliği görevini 2003 ile 2011 yılları arasında yürütmüştü.