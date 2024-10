Arnold Schwarzenegger oyunu kime vereceğini açıkladı

Arnold Schwarzenegger, bir zamanlar Cumhuriyetçi Kaliforniya valisi olarak bilinen ünlü aktör, 30 Ekim 2024'te X platformunda yaptığı paylaşımda, gelecek hafta yapılacak başkanlık seçiminde Kamala Harris ve Tim Walz’a destek verdiğini duyurdu. Politikadan “nefret ettiği” belirten Schwarzenegger, herhangi bir adayı desteklemeye karar vermediğini ifade etti. Şu anda iki tarafı da sevmediğini ve bu süreçte sessiz kalmak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Eski valinin açıklamaları, özellikle Donald Trump’ın 2020 seçimlerini reddetme tutumuna atıfta bulunarak başladı. “Bir seçim sonucunu reddetmek, en Amerikan karşıtı şeylerden biridir,” dedi.

Schwarzenegger, Amerika’nın hala “parlak bir ülke” olduğunu düşündüğünü ve ülkesi hakkında olumsuz yorumlarda bulunulmasını “vatanseverliğe aykırı” bulduğunu vurgulayarak “Ben Cumhuriyetçi olmadan önce Amerikalı olacağım” dedi. Schwarzenegger daha sonra oyunu Harris ve Walz için vereceğini açıkladı.

Ayrıca, ulusal borç, göçmen reformu gibi konuların yıllardır tartışıldığını ve mevcut iktidarın bu konularda hiçbir şey yapmadığını ifade etti. Mevcut sorunların devam ettiğini ve halkın giderek daha da öfkelendiğini belirten eski Hollywood yıldızı “Bu benim için de diğer Amerikalılar için de bir yaşam meselesi” dedi.

Schwarzenegger, Trump’ı eleştirerek, “Kendi seçmenine saygı göstermeyen, 2020 seçimlerini kaybettikten sonra halkı Beyaz Saray'ı basmaya yollayan bir aday, sorunlarımızı çözmeyecek” dedi. Ayrıca, Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda sadece “dört yıl daha boş laflar” duyulacağına ve toplumun daha da bölüneceğine dikkat çekti.

Schwarzenegger, Trump’ın yeniden başkan olması halinde daha da “Amerikan karşıtı” yollar bulacağından endişe duyduğunu dile getirerek, oyunu neden kamuoyuyla paylaştığını açıkladı. “Ülke olarak ileriye gitmek istiyorum,” diyen Schwarzenegger, Harris ve Walz ile ilerlemenin tek seçeneği olarak gösterdi.

Schwarzenegger’in bu desteği, önümüzdeki seçimlerde Harris ve Walz’ın kazanması için bir ilham kaynağı olabileceği gibi, Amerikan siyasetinde de önemli bir etki yaratabilir.



I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.



I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.



My time as Governor taught me to…