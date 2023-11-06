Aronya hangi hastalıklara iyi gelir

Asıl adı Chokeberry olan aronya meyvesi “süper meyve’’ olarak da adlandırılıyor. Ülkemizde de üretilmeye başlanan bu besin içeriği nedeniyle kanser hücrelerini yok ettiği ve vücudu baştan aşağıya yenilediği iddia ediliyor.

Peki aronya meyvesi nedir, hangi hastalıklara iyi geliyor? Aronya meyvesi nasıl tüketilmelidir? Diyetisyen Gülçin Işık, aronya meyvesi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Asıl adı Chokeberry olan aronya meyvesi “süper meyve’’ olarak da adlandırılıyor. Yüksek C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronya, aynı zamanda mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretimi desteklerle birlikte bölgede yaygınlaşması bekleniyor.

Aronya, doğu Kuzey Amerika'ya özgü Rosaceae ailesinde bulunan ve en yaygın olarak ıslak ormanlarda ve bataklıklarda bulunan, yaprak döken çalılar, chokeberries cinsidir. Aronya meyvesinin genellikle, biri Avrupa'da doğallaştırılmış iki veya üç tür içerdiği kabul edilir.

2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılmış, olumlu sonuç alınmıştır. Devlet desteği ile Karadeniz Bölgesi'nde Süper Meyve olarak bilinen bitkinin üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz’e uyum sağlayan meyve için Tarım Ve Orman Bakanlığı da destek kararı aldı.

Aronya Meyvesi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

İşte aronya meyvesinin önemli hastalıklara ve vücut sağlığına faydaları…

Parkinson ve Alzheimer Hastalığı

Laboratuvar çalışmalarında; limon suyu ile birlikte yapılan aronia suyunun hücre içinde kolinesteraze aktivitesini düşürerek Senil Demans, Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığındaki temel patolojiyi engellemek yönünde kullanılabileceği etkisini göstermiştir.

Tansiyon rahatsızlıklarında etkili

İnsan üzerindeki deneylerinden birinde 44 kalp krizi geçirmiş ve statin tedavisi alan hastalarda günde 3 kez birer bardak aronia suyu kullanımıyla tansiyonda sistolik (büyük) 11 mmhg, diastolik (küçük) 7,2 mmhg tansiyon düşüşü sağlamış kalp damar hastalıkları ile ilgili geçirilebilecek hastalıkların riskini anlamlı ölçüde azaltmıştır.

Damar tıkanıklığı ve kanser riskini azaltıyor

Metabolik sendrom ve benzeri etkilerle damar tıkanıklığına karşı etkisinin 2 ay günde 3’er bardak kullanımla ortaya çıktığı ve ciddi risk azalttığı; insan vücudunda damar tıkanıklığı tehdidini arttıran faktörleri azalttığı gösterilmiştir.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur

Yapılan başka bir deneyde insanın günlük beslenmesine aronya katıldığında, kolesterol düzeyinde yüzde 7 oranında düşüş sağladığı gözlenmiştir.

Kilo kontrolünün sağlanmasına etki eder

Ayrıca; iltihap karşıtı etkisi, kortizonla karşılaştırılmış metil prednisolon 10 mg dozuyla benzer antiinflamatuar etkiyi steroid hormon yan etkileri olmadan yapmayı başarmıştır.