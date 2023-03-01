Trabzon'un 'süper meyvesi' aronya, ilaç sanayine kazandırılıyor

ANKA'da yer alan habere göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde üretimi yaygınlaştırılan ve halk arasında 'süper meyve' olarak anılan aronya; vitamin, mineral ve lif bakımından zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor.



Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artırdığı belirtilen aronya meyvesinin ilaç sanayiye kazandırılması için Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akçaabat Belediyesi ile Akçaabat Ziraat Odası arasında aronya meyvesini araştırma iş birliği protokolü imzalandı.







İmzalanan protokolle aronya meyvesinin bitkisel tıbbı ürün, takviye gıda ve sağlık alanlarında kullanımını yaygınlaştırılması hedefleniyor. Aronya Meyvesi üzerinde ilaç etkin madde veya özgün yardımcı madde potansiyeli olabilecek bileşiklerin farmakolojik aktivite araştırmaları, farmasötik formülasyon haline getirilmesi ve toksisite araştırmaları, KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İLAFAR) bulunan bilim insanları tarafından yapılacak.





"BİR HÜCREYİ NASIL ETKİLİYOR ONA BAKACAĞIZ"

Aronya meyvesinin içeriğinin zengin olduğuna dikkat çeken KTÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Öğretim üyesi ve İLAFAR Merkezi Müdürü Prof. Dr. Feride Sena Sezen şunları söyledi:



"Aronya halk arasında süper meyve olarak bildiğimiz gerçekten içinde çeşitli vitaminler ve ürünler açısından zengin, son derece güzel bir meyve. İçerisinde çeşitli kimyasal, fitokimyasal maddeler, önemli doğal bileşikler var. Bizim bu merkezde amacımız içeriğinin detaylı olarak incelenmesi ki aronyanın literatürde içeriğiyle ilgili bilgilerimiz var. Akçaabat Ziraat Odası ve belediyesiyle bölgede yetiştirilen aronyanın içeriğinin analiz edilmesi ve bu içerikten hareketle bunların çeşitli ilaç, etkin madde ya da ilaç formülasyonunda kullanılabilecek yardımcı madde özellikleri açısından incelemek. Dediğim gibi çok zengin, rengi çok güzel bir ürün. Dolayısıyla biz öncelikle içerik analizi yapacağız, daha sonra laboratuvarımızda hücresel düzeyde bir hücreyi nasıl etkiliyor ona bakacağız, deney hayvanlarında bazı testler yapacağız ve bu şekilde ilaç etkin madde ya da yardımcı madde olma potansiyelini değerlendireceğiz.







"ARONYA POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK BİR MEYVE"

Aronya ya da doğada bulunan bitkilerin ilaç olma potansiyelini araştırırken ilk çıkış noktamız halk arasında genelde kabul edilen bir kullanımı var mı, bundan hareket ediyoruz ama bunun bilimsel laboratuvar çalışmalarıyla kanıtlanması lazım ki bir ilaç sürecine gitsin. Toplumda bazen alışkanlık gereği böyle kullanılıyor. Ama her zaman da içinde illa o ilaç olabilecek bir madde oluyor anlamına gelmiyor. Aronya bu açıdan potansiyeli çok yüksek bir meyve olarak duruyor. Bizde detaylı araştırmalarını yapacağız. Amacımız özellikle de bölgemizde yetiştirilen, Akçaabat’ta yetiştirilen aronyaya bakmak. Çünkü bitkilerin yetiştirildikleri yerlere göre içeriklerinde birtakım değişiklikler olabiliyor. Bunların analiz edilip daha sonra çeşitli organizmadaki laboratuvar düzeyinde etkilerine bakacağız."





