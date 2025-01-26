Arpaçay menderesleri kışın büyülüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arpaçay menderesleri kışın büyülüyor

Kars'ın doğal güzelliklerinden biri olan Arpaçay Menderesleri, kış aylarında adeta bir tabloyu andıran manzaralar sunuyor.

Kars'ın doğal güzelliklerinden biri olan Arpaçay Menderesleri, kış aylarında adeta bir tabloyu andıran manzaralar sunuyor. Karla kaplanan vadiler ve beyaz örtüyle çevrelenen kıvrımlı menderesler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Arpaçay'dan doğup, yılan gibi kıvrılarak Aras Nehri ile buluşan menderesler, uzun yolculuktan sonra Hazar Denizi'ne dökülüyor.

Mendereslerin yılan gibi kıvrımları, beyaz karla birleşerek eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen menderesler havadan görüntülendi.

Arpaçay menderesleri kışın büyülüyor

Arpaçay menderesleri kışın büyülüyor

Arpaçay menderesleri kışın büyülüyor

Arpaçay menderesleri kışın büyülüyor

Arpaçay menderesleri kışın büyülüyor

Son Haberler
Başkan Büyükeğen, sanayicilerin taleplerini 25 maddelik raporla EKK’ya iletti
Başkan Büyükeğen, sanayicilerin taleplerini 25 maddelik raporla EKK’ya iletti
Sosyal medyada paylaşmıştı! Sultanbeyli’de yakalandı
Sosyal medyada paylaşmıştı! Sultanbeyli’de yakalandı
Fatih’te Halil Özdemir’i öldürdükten sonra cesedini parkta yakan sanığa müebbet hapis cezası
Fatih’te Halil Özdemir’i öldürdükten sonra cesedini parkta yakan sanığa müebbet hapis cezası
'Domates yıkadım' yalanını söyledi ama 661 bin lira cezadan kurtulamadı!
'Domates yıkadım' yalanını söyledi ama 661 bin lira cezadan kurtulamadı!
Pelin Karahan’dan şoke eden itiraf! Eşine öyle bir mesaj geldi ki...
Pelin Karahan’dan şoke eden itiraf! Eşine öyle bir mesaj geldi ki...