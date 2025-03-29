Arpaçay’da kardelenler göz kamaştırdı

Kaynak: İHA
Arpaçay’da kardelenler göz kamaştırdı

Kış mevsiminin uzun geçtiği kentlerden birisi olan Kars, her mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor.

Arpaçay'da baharın gelişini müjdeleyen kardelen çiçekleri açtı.

Kış mevsiminin uzun geçtiği kentlerden birisi olan Kars, her mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde ilkbaharın habercisi kardelen ve çiğdemler toprağın ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.

Doğanın uyanışını simgeleyen kardelenlerin eşsiz güzelliği, bölgeyi ziyaret edenler tarafından ilgiyle görüntüleniyor. Baharın gelişiyle birlikte beyaz çiçekler doğaya ayrı bir güzellik katarken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bırakıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte açan kardelen çiçekleri, kartpostal görüntüler, ortaya çıkarırken, kardelenlerin eşsiz güzelliği objektiflere yansıdı.

Arpaçay’da kardelenler göz kamaştırdı

Arpaçay’da kardelenler göz kamaştırdı

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