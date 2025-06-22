Arpaçay’da traktör devrildi: 2 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arpaçay’da traktör devrildi: 2 yaralı var

Arpaçay'da traktör şarampole devrildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Arpaçay'da traktör şarampole devrildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana geldi. İ. B.'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza da sürücü İ.B. ile yanında bulunan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yarlılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yarlılar daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 1'nin kaburgalarında kırık olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Arpaçay’da traktör devrildi: 2 yaralı var

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