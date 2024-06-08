Arsa alacaklar gözünü bu ilimize göz dikti. Hem yabancılar hem yerliler kapış kapış alıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Arsa alacaklar gözünü bu ilimize göz dikti. Hem yabancılar hem yerliler kapış kapış alıyor

Yüksek seyreden konut piyasası ve konut kredilerindeki yükseliş ev alamayanları araziye yatırım yapmaya itti. Ancak bir ilimiz arsa talipleri nedeni ile neredeyse yağmalanmaya başladı.

İstanbul içinde ev ve arsa bulamayan ve parasını yatırıma dönüştürmeye çalışanlar gözlerine İstanbul çevresine çevirdi. Bir ilimizde ise arsa satışları patladı.

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İstanbul'da alacak arazi bulamayan gayrimenkul yatırımcılarını getirisi yüksek yeni merkezlere itti. Edirne ise birçok yönden avantajları ile yeni cazibe merkezi oldu. Yatırımcının yeni İstanbul gözü ile baktığı Edirne'de hem yabancı yatırımcılar hem de yerli yatırımcılar kapış kapış arazı, arsa ve tarla almaya başladı.

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Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin dışında Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapası olması nedeni ile de rağbet görüyor. Hem megakent İstanbul'a yakınlığı hem de Yunanistan ve Bulgaristan'a yakınlığı, Edirne'yi yatırımcıların gözünde bulunmaz nimet yapıyor.

EDİRNE'NİN GETİRİ POTANSİYELİ YATIRIMCININ GÖZÜNÜ KAMAŞTIRIYOR

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Hızla büyüyen Edirne'ye artı ardına yatırım açıklamalarının gelmesi de toprak değerini artırıyor. Tarihi dokusu ve kültürel yapısı nedeni ile turist de çeken Edirne'de son zamanlarda yapılacak yeni yollar, demiryolu bağlantıları ve havaalanı projeleri, kentini yıldızı parlayan kent yapıyor. Edirne'de artış potansiyeli gösteren hem konut hem de arazi fiyatları ise yatırımcıların gözlerini kamaştırıyor.

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