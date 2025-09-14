Arsa fiyatları zirveye çıktı! Vatandaşlar akın akın o ile gidiyor

Ekonomi, art arda gelen depremler ve Pandemi sonrası psikolojik olarak daha sakin bir hayatı arzu edenler büyük şehirlerden kaçmanın yolunu arıyor. Hal böyle olunca vatandaşların büyükşehirden uzaklaşma eylemi İzmir’de imarlı arsalara yönelik talebin artmasına da sebebiyet verdi.

İl genelindeki arsa fiyatlarında artan talep yükseliş yaşanıyor. İzmir’in tatil beldelerinden biri sayılabilecek Çeşme ve Güzelbahçe gibi ilçelerinde metrekare fiyatları 40.000 TL’yi aşmış durumda.



Öte yandan 2020 yılından beri süren hareketlilik 2025 yılında ivme kazandı. Son dönemde artan depremlerin vatandaşlar da daha güvenli alan ve doğayla iç içe bir yaşam arzusunu tetiklemesi ile arsa talepleri hızlı bir yükseliş yaşadı. İzmir’in Urla Seferihisar ve Karaburun gibi diğer talep gören ilçelerinde ise metrekare fiyatları 20.000 ila 30.000 arasında değişiklik gösteriyor.