ARSA SATIŞ İLANI
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Yurtbaşı Belediye Başkanlığından duyurulur.
Belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma ile satışı yapılacaktır.
Ada Parsel Yüzölçümü Muhammen Bedeli
310 26 103,13 m2 123.756,00 TL
329 88 699,91 m2 1.049.865,00 TL
334 52 700,00 m2 1.050.000,00 TL
262 9 720,00 m2 1.440.000,00 TL
154 4 16.176,00 m2 3.235.200,00 TL
154 6 2.328,00 m2 465.600,00 TL
405 1 (860,46 m2) 570,00 1.425.000,00 TL
- İhale 25/12/2023 tarihi Pazartesi günü Saat 10:00 ‘da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- İhalede Geçici teminat oranı %3 Kati teminat tutarı %6 ‘dır.
- İhale dosyasına ait belgeler mesai saatleri içerisinde Belediye İhale Komisyon Odasında görülebilir.
Servet BİDOŞ
Belediye Başkanı V.
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|BASIN NO: ILN01949128