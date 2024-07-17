Arsa satışları patladı. İşte öne çıkan iki bölge

Düzenleme: Kaynak: AA
Arsa satışları patladı. İşte öne çıkan iki bölge

Türkiye geneline ilişkin Haziran emlak verilerine göre arazi satışlarında artış yaşandı. Özellikle iki bölgede arazi satışları patladı.

Son yapılan piyasa araştırmasına göre yatırımcıların yüzde 57'i arsa almak istiyor. Bu kişilerin ise yüzde 37'inin ise ilk tercihi Marmara Bölgesi oluyor.

Emlakjet verilerine göre arsa yatırımı düşünenlerin ikinci tercihi ise yüzde 26 oran ile Ege Bölgesi'ni tercih ediyor. Akdeniz yüzde 16, Karadeniz Bölgesi ise yüzde 15 ile arsa yatırımı için tercih edilen diğer kesimler arasında öne çıktı. Arsa yatırımlarındaki bölge seçiminde, deprem riski barındırması, sağlık, eğitim kurumlarına yakın olması, ulaşım ve altyapı olanaklarının bulunması gibi kriterler öne çıktı.

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İMARA AÇIK OLMASI İLK TERCİH SEBEBİ

Hazırlanan rapora göre, kullanıcıların yüzde 40'ı arsa alırken imara açık olmasına önem verdiklerini söyledi. Yüzde 20'si ise konuma önem verdiğini ifade etti. Kullanıcıların yüzde 45'i, hayalindeki bahçeli eve kavuşmak için arsa alımı yaptıklarını yüzde 20'si arsayı yatırım amaçlı değerleneceğini düşündüğü için satın aldığını söyledi.

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ARSA YATIRIMINA SICAK BAKAN KESİM KADINLAR

Gayrimenkul anketine göre, arsaya yatırım yapmanın karlı olacağını belirten kesim yüzde 61 oranında kadınlar oldu. Erkeklerin ise yüzde 39'unu arsa almaya sıcak batığını belirtti.

Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat ise emlak sektöründeki durgunluğun bir nedeninin de yatırımcının arsa alımına yönelmesi olduğunu söyledi.

Tolga İdikat, arsa satış rakamlarının 2023 yılı ile birlikte artış gösterini gelişmiş ekonomileri, turizm potansiyelleri, doğal güzellikleri ulaşım imkanları ile de Marmara ve Ege bölgesinin satışlarda ön plana çıktığını söyledi.

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