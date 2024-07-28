Arsaya araziye yatırım yapanlar dikkat. İki bakanlık tek tek incelemeye başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Arsaya araziye yatırım yapanlar dikkat. İki bakanlık tek tek incelemeye başladı

Binlerce dönümlük tarım arazisinin atıl kalması üzerine iki bakanlık harekete geçti.

Uzun süre ekilmeyen ya da üzerine konut yapılmayan arazilerin belirlenmesi için iki bakanlık ortak harekete geçti. Atıl duran arazilere ekim yapılması için düğmeye basıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışma ile 2 yıl boyuncu kullanılmayan arazilerin belirlenmesine başlandı.

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Eğer tapu sahibi iki yıl süre ile arazilerine ev yapmaz ya da ekip biçmez ise devlet bu arazileri alarak tarım yapacak kişilere kiraya verebilecek.

Böylece binlerce dönümlük arazi yeniden üretime sokulacak.

ALAN ÇOK KULLANAN YOK

Konut alacak kadar birikimi olmayan vatandaşlar son zamanlarda yatırım amaçlı arsa veya tarla almaya başladı. Konut satışları düşerken arazi satışlarında ise yükseliş görülmeye başlandı.

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Ancak arazi tarla satın alanlar bu kez üzerine ev yaptıracak paraları olmadığı için konut yapımına geçemedi. Birçok vatandaş ise arazisinin değerlenmesini beklerken diğer yandan kentlerde çalışmaya devam etti.

Geçtiğimiz yıl konut alımı dışı alımlar rekor kırarken bu yılda arsa ve arazi satışlarında artışlar devam etti. 1 milyon ile 3 milyon lira arasında fiyat biçilen imarlı arsalar, 500 bin lira ile 900 bin lira arasındaki tarlalar vatandaşın ilgi odağı oldu.

Arsa arazi yatırımı yapan çoğu kişinin bu alanları ekip biçmediği, üzerine de ev yapmadığı görüldü. Bakanlıklar bu gelişmenin tarım sektörüne daha fazla zarar vermemesi için harekete geçti.

BAKANLIK 2 YIL SONRA KİRALAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortak çalışma ile en az 2 yıldır konut yapılmayan tarım arazilerini kiralamak için belirlemeye başladı. Kira bedellerinin ise tapu sahiplerine ödeneceği bildirildi.

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