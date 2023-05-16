Arsenal Declan Rice için kesenin ağzını açtı: 100 milyon euro

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Arsenal, West Ham United'ın kaptanı Declan Rice'ı renklerine bağlamak istiyor.

2016'DAN SONRA İLK

2016 yılından sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Arsenal, bu zorlu turnuvada kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TEKLİF YAPILDI

Arsenal, 24 yaşındaki Declan Rice transferi için 100 milyon euroluk ilk teklifi West Ham United'a yaptı.

Declan Rice'ın sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. West Ham United'ın bu teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

Diğer taraftan Arsenal dışında Manchester City ve Manchester United'ında Rice'ın son durumunu takip ettiği belirtildi.