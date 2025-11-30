İngiltere Premier Lig'in13. haftasında ikinci sırada bulunan Chelsea, lider Arsenal'i konuk etti. 0-0 golsüz eşitlikle biten ilk yarının 38. dakikasında Caicedo, direkt kırmızı kart görerek Chelsea'yi 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Chalobah ile öne geçen Chelsea'ye ise Arsenal'den yanıt 59'de Merino'dan geldi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı. Bu sonucun ardından Arsenal 30, Chelsea 24 puana yükseldi. Ligin gelecek haftasında Chelsea, Leeds United'ın konuğu olacak. Arsenal ise Brentford'u evinde ağırlayacak.