Arsenal, Dinamo Zagreb'i üçledi

Emirates Stadı'nda oynanan maçta, Arsenal ilk dakikalarından itibaren üstünlük kurarak rakibini zor durumda bırakmaya başladı. Maçın başlama düdüğünden yalnızca iki dakika sonra, Gabriel Martinelli’nin ortasını Kai Havertz mükemmel bir şekilde Declan Rice’a indirdi ve İngiliz orta saha oyuncusu, Zagreb kalecisi Ivan Nevistic’in sağından topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Arsenal’in 2014’te Yaya Sanogo'nun Borussia Dortmund’a karşı 72 saniyede attığı golün ardından en hızlı golüydü.

İkinci gol ise 66. dakikada geldi. Kai Havertz, Martinelli'nin mükemmel ortasını kafayla ağlara göndererek, Mikel Arteta'nın yönetiminde attığı 500. golü kaydetti. Maçın bitimine yakın dakikalarda, Arsenal kaptanı Martin Ødegaard, üçüncü golü kaydederek farkı üçe çıkardı.

ZAGREB’İN ETKİSİZ PERFORMANSI

Dinamo Zagreb, maç boyunca çok az atak geliştirebildi ve Arsenal'in kalesine doğru ilerlemek için pek bir fırsat bulamadı. Zagreb kaptanı Arijan Ademi’nin uzak mesafeden yaptığı vuruş, üstten auta çıktı ve takımının bu maçtaki en tehlikeli hamlesi oldu. Arsenal defansı, maç boyunca rakibe çok az fırsat verdi ve Inter Milan’dan sonra Avrupa’nın en az gol yiyen ikinci takımı oldular.

Arsenal, rakip kaleye daha fazla gol atabilirdi. Rice’ın, Ødegaard'ın akıllıca pasıyla yaptığı vuruş bloklandı. Ayrıca, Gabriel de bir kornerin ardından altıpasın hemen dışından kafayı vurdu ancak top direğin yanında auta gitti.

ARTETA’NIN YORUMLARI

Arsenal menajeri Mikel Arteta, takımının grup aşamasındaki bu zaferi kutlayarak, "Bu galibiyetin ardından, son maçımıza güçlü bir şekilde gitmeyi hedefliyorduk ve başardık," dedi. Arteta, takımının savunmadaki disiplininden memnun olduğunu belirtti. "Sadece iki gol yedik ve Avrupa'da savunmamız Inter'den sonra en iyi durumda," diye ekledi.

Arteta, maça çıkacak oyuncularında eksiklikler olsa da, sakatlıktan dönen Riccardo Calafiori ve Ethan Nwaneri'yi yedek kulübesinde görmekten mutluluk duydu. Myles Lewis-Skelly, küçük bir sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı ve Arteta, genç oyuncunun kısa sürede yeniden kadroya katılmasını bekliyor.

ARSENAL İÇİN HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI

Arteta, takımının Avrupa'daki ev performansından oldukça memnun. Arsenal, son 26 grup aşaması maçının yalnızca birinde kaybetti ve evinde neredeyse yenilmez bir takıma dönüşmüş durumda. Arteta, bu güçlü formu Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda da devam ettirerek, Arsenal’in Avrupa'daki iddiasını sürdürmeyi planlıyor.