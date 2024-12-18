Arsenal Fábio Vieira'yı yakın takibe aldı

Arsenal, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fábio Vieira'nın FC Porto'daki kiralık performansını dikkatle takip ediyor. Son haftalarda gösterdiği etkileyici oyunla dikkat çeken Vieira, Porto’nun Estrela da Amadora’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da göz doldurdu. O JOGO'nun haberine göre, Arsenal yetkilileri, Estádio do Dragão'daki bu maçı yerinde izleyerek Vieira'nın gelişimini yakından gözlemledi.

Portekizli oyuncu, karşılaşmanın başında bir kornerden asist yaparak maçtaki ilk 12 dakikada dikkat çekti. Bu, son dört maçında kaydettiği üçüncü gol katkısıydı ve sezon başındaki sakatlıklarla başlayan zorlu sürecin ardından büyük bir iyileşme gösterdi. Asistinin yanı sıra, Vieira maçta dört önemli pozisyon yaratmayı başardı. Bunlardan ikisi büyük fırsat olarak nitelendirildi. Ayrıca, birkaç kez de kaleye şut attı.

Porto'da artık düzenli olarak sahaya çıkan Vieira, son olarak oynadığı 6. lig maçında da forma giydi. Ancak, kiralık sözleşmesinin şartlarında satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu durum, Arsenal’in oyuncunun geleceği üzerinde kontrolü elinde tutmasını sağlıyor. Fakat, Porto'nun Vieira'yı kalıcı olarak transfer etme konusunda maddi açıdan zorlanabileceği de söyleniyor. Vieira’nın maaşı ve Arsenal’in oyuncu için belirlediği potansiyel değer, bu transferi zorlaştıran unsurlar arasında.

İngiliz futbolunun fiziksel taleplerine alışmakta zorlanan Vieira, Porto’daki son performanslarıyla eski yaratıcılığını yeniden buluyor gibi görünüyor. Bu gelişme, Arsenal’in onu 35 milyon euroya transfer etmesinin nedenlerini tekrar hatırlatıyor. Porto’nun, şu an Sporting CP’nin iki puan gerisinde yer alarak şampiyonluk mücadelesi verdiği göz önüne alındığında, Vieira’nın katkıları, şampiyonluk yarışında kritik bir rol oynayabilir.

Arsenal için bu kiralık sözleşme, Vieira'nın gelişimini değerlendirme ve Mikel Arteta'nın gelecekteki planlarında nasıl bir yer bulabileceğini görme fırsatı sunuyor.