Arsenal gemileri yaktı Wirtz’i istiyor

Premier Lig’de Manchester City ile birlikte şampiyonluk yarışının içinde olan Arsenal, önümüzdeki sezon için transferde çok ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Londra ekibi, Leverkusen forması giyen Wirtz’i transfer etmek için gemileri yaktı. Çıkan son haberlere göre Arsenal, Alman yıldızı kadrosuna katmak için 150 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu rakam hem Arsenal hem de Leverkusen için transfer rekoru anlamına geliyor.

Alman basını, Wirtz transferi için en güçlü adayın Arsenal olduğunu belirtti. Arsenal Teknik Direktörü Arteta ve Sportif Direktör Edu’nun Alman yıldızı uzun zamandır takip ettiği öğrenildi.

Arsenal’in Wirtz transferini gerçekleştirmesi durumunda büyük mali yükün altından nasıl kalkacağı merak ediliyor. Londra ekibinin Wirtz’in dışında Eintracht Frankfurt’tan Hugo Larsson’u da listesine aldığı öğrenildi. Öte yandan 150 milyon euroluk transferin gerçekleşmesi durumunda Arsenal’in yıldızları Martin Odegaard ve Kai Havertz gibi oyuncuların geleceklerinin belirsizliğe sürükleneceği belirtiliyor.

Çıkan haberlere göre Arsenal’in Wirtz transferindeki en büyük rakiplerinin Real Madrid ve Manchester City olduğu belirtiliyor. Alman oyuncunun Leverkusen’den ayrılması durumnda Şampiyonlar Ligini rahatça kazanabileceği ve Ballon d'Or'u kazanmasını kolaylaştıracak bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Bu açıdan en güçlü aday Real Madrid olurken Arsenal’in Alman yıldızı ikna etmek için yoğun çaba harcayacağı belirtiliyor.

Leverkusen’in geçen yıl kazandığı tarihi şampiyonlukta kritik rol oynayan Wirtz, 2022 yılının mart ayında geçirdiği çağraz bağ sakatlığı nedeniyle zor günler yaşamış ancak sahaya döndükten sonra yıldızını parlatmıştı.