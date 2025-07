Arsenal İsveçli gol makinesi Gyökeres'i resmen duyurdu!

Arsenal, uzun süredir radarında olan Gyökeres transferini resmen duyurdu.

ANDREA BERTA: ARADIĞIMIZ TÜM ÖZELLİKLERİ KARŞILIYOR

Sportif Direktör Andrea Berta, transferle ilgili, “Viktor, fizik gücü, zekâsı ve çalışkanlığıyla üst düzey bir forvet için aradığımız tüm özellikleri taşıyor. Takıma çok şey katacağına inanıyoruz,” dedi.

This is where you need to be.



Viktor Gyökeres is a Gunner ✊



Narrated by Kojey Radical ????️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61