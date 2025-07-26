Arsenal İsveçli gol makinesi Gyökeres'i resmen duyurdu!

Kaynak: Haber Merkezi
Arsenal İsveçli gol makinesi Gyökeres'i resmen duyurdu!

Arsenal, Sporting Lizbon formasıyla 102 maçta 97 gol atan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'in transferini sonunda duyurdu.

Arsenal, uzun süredir radarında olan Gyökeres transferini resmen duyurdu.

ANDREA BERTA: ARADIĞIMIZ TÜM ÖZELLİKLERİ KARŞILIYOR

Sportif Direktör Andrea Berta, transferle ilgili, “Viktor, fizik gücü, zekâsı ve çalışkanlığıyla üst düzey bir forvet için aradığımız tüm özellikleri taşıyor. Takıma çok şey katacağına inanıyoruz,” dedi.

ARTETA: GOL İSTATİSTİKLERİ İNANILMAZ

Teknik direktör Mikel Arteta ise, “Viktor’un hem kulüp hem milli takım seviyesindeki gol istatistikleri inanılmaz. Hızı, gücü ve ceza sahası içindeki hareketliliğiyle büyük bir tehdit. Takımımıza çok önemli katkılar yapacağına inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.

HENRY'NİN NUMARASINI ALDI

Gyökeres, Arsenal’de 14 numaralı formayı giyecek ve takımın Asya’daki sezon öncesi kampınaa katılacak.

ARSENAL 65 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Arsenal Gyökeres transferi için Sporting Lisbon'a 65 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşma kapsamında 10 milyon Euro civarında bonus maddelerinin de yer aldığı belirtiliyor.

Son Haberler
Ünlü fenomen tutuklandı!
Ünlü fenomen tutuklandı!
Cezaevinde koğuş arkadaşını bıçakla öldürdü
Cezaevinde koğuş arkadaşını bıçakla öldürdü
Gözde Karasu'dan beklenmedik itiraf!
Gözde Karasu'dan beklenmedik itiraf!
CHP'li Emir'den Adli Tıp'a Murat Çalık tepkisi
CHP'li Emir'den Adli Tıp'a Murat Çalık tepkisi
Aybastı Festivali’nde skandal: Paralı kumar çadırı tepki topladı!
Aybastı Festivali’nde skandal: Paralı kumar çadırı tepki topladı!