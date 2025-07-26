Arsenal İsveçli gol makinesi Gyökeres'i resmen duyurdu!

Arsenal, uzun süredir radarında olan Gyökeres transferini resmen duyurdu.

ANDREA BERTA: ARADIĞIMIZ TÜM ÖZELLİKLERİ KARŞILIYOR

Sportif Direktör Andrea Berta, transferle ilgili, “Viktor, fizik gücü, zekâsı ve çalışkanlığıyla üst düzey bir forvet için aradığımız tüm özellikleri taşıyor. Takıma çok şey katacağına inanıyoruz,” dedi.

This is where you need to be.



Viktor Gyökeres is a Gunner ✊



Narrated by Kojey Radical ????️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61 — Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025

ARTETA: GOL İSTATİSTİKLERİ İNANILMAZ

Teknik direktör Mikel Arteta ise, “Viktor’un hem kulüp hem milli takım seviyesindeki gol istatistikleri inanılmaz. Hızı, gücü ve ceza sahası içindeki hareketliliğiyle büyük bir tehdit. Takımımıza çok önemli katkılar yapacağına inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.

HENRY'NİN NUMARASINI ALDI

Gyökeres, Arsenal’de 14 numaralı formayı giyecek ve takımın Asya’daki sezon öncesi kampınaa katılacak.

ARSENAL 65 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Arsenal Gyökeres transferi için Sporting Lisbon'a 65 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşma kapsamında 10 milyon Euro civarında bonus maddelerinin de yer aldığı belirtiliyor.