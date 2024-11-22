Arsenal, Juventus’u geçerek çeyrek finale yükseldi

Arsenal, Juventus karşısında zorlu bir mücadele sergileyerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi başardı. Maçın son anlarında Lina Hurtig’in attığı gol, Emirates Stadyumu’nda oynanan mücadelede İngiliz temsilcisini zafere taşıdı. Bu sonuçla Arsenal, gruptaki son iki maçını formaliteye dönüştürdü.

Geçici teknik direktör Renee Slegers’ın liderliğinde çıkış yakalayan Arsenal, bu dönemde çıktığı yedi maçın altısını kazanarak önemli bir ivme yakaladı. Slegers, Ekim ayında görevi bırakan Jonas Eidevall’ın ardından takımın başına geçmiş ve kısa sürede etkileyici bir performans sergilemişti.

Maçın Detayları

Maçın ilk yarısında her iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Juventus, hızlı kontra ataklarla Arsenal’i zorlamaya çalışırken, İngiliz ekibi ise etkili pozisyonlar yakalamakta zorlandı. Caitlin Foord ve Frida Maanum’un yakaladığı fırsatlar değerlendirilmezken, kaptan Leah Williamson’ın köşe vuruşundan gelen topa yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

Juventus cephesinde ise Arianna Caruso’nun şutunu Arsenal kalecisi Daphne van Domselaar etkileyici bir kurtarışla engelledi. İtalyan ekibi, ilk maçta aldığı 4-0’lık mağlubiyetin ardından daha dirençli bir performans sergilemeye çalışsa da sonuca ulaşamadı.

HURTİG’İN KRİTİK KATKISI

İkinci yarıya daha istekli başlayan Arsenal, Foord’un tehlikeli ortaları ve Maanum’un şutlarıyla gol arayışını sürdürdü. Ancak bu çabalar sonuçsuz kalırken, oyuna sonradan giren Lina Hurtig maçın kaderini değiştirdi. 82. dakikada Mariona Caldentey’in sol kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Hurtig, topu ağlarla buluşturarak takımını galibiyete taşıdı.

Juventus teknik direktörü Max Canzi, maçın ardından yaptığı açıklamada, Arsenal’ın kendilerinden üstün bir seviyede olduğunu kabul etti ve takımının geleceği için umutlu olduğunu ifade etti.

ARSENAL’IN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Bu galibiyet, Slegers’ın takım üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Arsenal, önceki dönemde hem Kadınlar Süper Ligi’nde hem de Şampiyonlar Ligi’nde hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak Slegers yönetiminde özgüvenini yeniden kazanan takım, başarılı sonuçlara imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

Arsenal’ın bu performansı, Slegers’ın teknik direktörlük görevine kalıcı olarak getirilmesi yönündeki beklentileri artırırken, İngiliz ekibi Avrupa sahnesinde iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.