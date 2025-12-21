Manchester City'nin West Ham'ı 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmesinin ardından saatler sonra Everton deplasmanına konuk olan Arsenal zorlu mücadelede hata yapmadı.

Mikel Arteta'nın ekibi, Gyökeres'in 27. dakikada attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 39'a yükseltti ve 2 puan farkla yeniden Manchester City'nin önüne geçti.

İngiltere Premier Lig 17. hafta maçlarında günün sonuçları şöyle:

Newcastle United 2-2 Chelsea

Wolverhampton 0-2 Brentford

Bournemouth 1-1 Burnley

Manchester City 3-0 West Ham United

Brighton & Hove Albion 0-0 Sunderland

Tottenham 1-2 Liverpool

Leeds United 4-1 Crystal Palace

Everton 0-1 Arsenal