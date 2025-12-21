Manchester City'nin West Ham'ı 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmesinin ardından saatler sonra Everton deplasmanına konuk olan Arsenal zorlu mücadelede hata yapmadı.
Mikel Arteta'nın ekibi, Gyökeres'in 27. dakikada attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 39'a yükseltti ve 2 puan farkla yeniden Manchester City'nin önüne geçti.
İngiltere Premier Lig 17. hafta maçlarında günün sonuçları şöyle:
Newcastle United 2-2 Chelsea
Wolverhampton 0-2 Brentford
Bournemouth 1-1 Burnley
Manchester City 3-0 West Ham United
Brighton & Hove Albion 0-0 Sunderland
Tottenham 1-2 Liverpool
Leeds United 4-1 Crystal Palace
Everton 0-1 Arsenal