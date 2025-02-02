Arsenal, Manchester City’yi dağıttı

Premier League’de şampiyonluk yarışının kritik maçında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Manchester City’yi 5-1 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla Londra ekibi, lider Liverpool ile arasındaki puan farkını altıya indirdi.

Maça hızlı başlayan Arsenal, henüz 2. dakikada kaptanı Martin Ødegaard’ın golüyle öne geçti. Savunmada Manuel Akanji’nin büyük hatasını değerlendiren Norveçli yıldız, Kai Havertz’in asistini gole çevirerek skoru 1-0 yaptı. İlk yarı boyunca Arsenal’in kontrolünde geçen mücadelede City, oyuna girmekte zorlandı.

HAALAND’IN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Manchester City, 55. dakikada Erling Haaland’ın golüyle eşitliği sağladı. Savinho’nun asistinde iyi yükselen Norveçli golcü, skoru 1-1’e getirdi ve takımını umutlandırdı. Ancak bu sevinç sadece bir dakika sürdü.

GENÇ YETENEKLER SAHNEDE

Arsenal, 56. dakikada Thomas Partey’in şutunun John Stones’a çarpıp yön değiştirmesiyle tekrar öne geçti. Bu gol, City’nin moralini bozarken Arsenal’in hızını daha da artırdı. 62. dakikada sahneye 18 yaşındaki Myles Lewis-Skelly çıktı. Declan Rice’ın asistiyle buluştuğu topu sert bir vuruşla ağlara gönderen genç oyuncu, Arsenal formasıyla ilk golünü attı ve skoru 3-1 yaptı.

City defansının tamamen dağıldığı anlarda, 76. dakikada Gabriel Martinelli’nin pasında Kai Havertz farkı üçe çıkarırken, 90+3’te 17 yaşındaki Ethan Nwaneri ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla maçı 5-1’e getirdi.

MANCHESTER CİTY’NİN ÇÖKÜŞÜ

Geçen sezonun şampiyonu Manchester City, bu yıl gösterdiği inişli çıkışlı performansla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, son haftalarda yaşadığı düşüşü Arsenal karşısında da sürdürdü. Rodri’nin sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası orta sahada büyük boşluklar veren City, bu mağlubiyetle zirve yarışında ağır bir darbe aldı.

City’nin Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile oynayacağı eleme maçı öncesi gösterdiği bu zayıf görüntü, İspanyol devi için umut verici bir tablo çizdi. Arsenal ise Liverpool’un takibini sürdürerek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı.