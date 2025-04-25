Arsenal, Palace karşısında puan bıraktı: Liderlik yarışı kızıştı

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Arsenal, Palace karşısında puan bıraktı: Liderlik yarışı kızıştı

Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak kritik iki puan kaybetti. Başa baş geçen mücadelede Saliba'nın hatası konuk ekibe hayat verdi.

Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, sahasında Crystal Palace karşısında beklemediği bir sonuç aldı. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı ve zirve yarışında yara aldı.

MAÇIN GELİŞEN ANLARI

Arsenal, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Jakub Kiwior'un golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Crystal Palace'ın cevabı gecikmedi. Eberechi Eze, 27. dakikada attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Arsenal, devrenin sonuna doğru Leandro Trossard ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA GELEN ŞOK

İkinci yarıda skoru koruma hedefinde olan Arsenal, beklenmedik bir an yaşadı. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken, William Saliba'nın hatası Jean-Philippe Mateta'nın önüne düştü. Mateta bu hatayı iyi değerlendirerek Palace adına beraberlik golünü kaydetti: 2-2. Maçta Arsenal'in bir golü de VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Arsenal, zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşarken, Crystal Palace deplasmanda aldığı 1 puanla ligdeki konumunu güçlendirdi.

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