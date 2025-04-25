Arsenal, Palace karşısında puan bıraktı: Liderlik yarışı kızıştı

Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, sahasında Crystal Palace karşısında beklemediği bir sonuç aldı. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı ve zirve yarışında yara aldı.

MAÇIN GELİŞEN ANLARI

Arsenal, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Jakub Kiwior'un golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Crystal Palace'ın cevabı gecikmedi. Eberechi Eze, 27. dakikada attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Arsenal, devrenin sonuna doğru Leandro Trossard ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA GELEN ŞOK

İkinci yarıda skoru koruma hedefinde olan Arsenal, beklenmedik bir an yaşadı. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken, William Saliba'nın hatası Jean-Philippe Mateta'nın önüne düştü. Mateta bu hatayı iyi değerlendirerek Palace adına beraberlik golünü kaydetti: 2-2. Maçta Arsenal'in bir golü de VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Arsenal, zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşarken, Crystal Palace deplasmanda aldığı 1 puanla ligdeki konumunu güçlendirdi.