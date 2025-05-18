Arsenal, Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu

Mehmet Köpüklü
Arsenal, Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu

Arsenal, Newcastle United karşısında Declan Rice’ın nefis golüyle kazandı. Bu galibiyet, Topçular’a Şampiyonlar Ligi yolunu açarken taraftara da moral oldu.

Arsenal, Premier League'de Emirates Stadı'nda oynanan mücadelede Newcastle United’ı 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkını garantiledi. 55. dakikada Martin Odegaard'ın pasında Declan Rice ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla ağları havalandırdı. Bu gol, Arsenal’in 1 Nisan’dan bu yana evinde kazandığı ilk lig galibiyetini getirdi. Mikel Arteta’nın öğrencileri 71 puana ulaşarak ikinci sıradaki yerlerini korudu.

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RAYA İLK YARIDA AYAKTA TUTTU

Maçın ilk yarısında Arsenal savunması zaman zaman zorlandı. Newcastle, Alexander Isak’ın kasık sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta hızlı başladı. Bruno Guimaraes, Harvey Barnes, Dan Burn ve Sven Botman ile tehlikeler yarattı. Arsenal kalecisi David Raya ise yaptığı kritik kurtarışlarla ilk yarıda takımını oyunda tuttu.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ GARANTİLENDİ

Neil Johnston’un BBC Sport’a aktardığına göre, bu galibiyet Arsenal’e yeni sezonda Şampiyonlar Ligi bileti sağladı. Takımın kaptanı Odegaard maç sonu yaptığı açıklamada, “Ligde yeterince iyi olmadığımızı kabul etmeliyiz” dedi. Arteta’nın ekibi, son hafta Southampton deplasmanında yenilmediği takdirde ligi ikinci sırada tamamlayacak.

Newcastle United ise bu sezonki son maçında Everton’ı yenmesi hâlinde ilk beş içinde yer alacak. Teknik direktör Eddie Howe’un öğrencileri, Wembley’deki Lig Kupası zaferinden sonra sezonu Şampiyonlar Ligi ile taçlandırmak istiyor. Maçta 60 bin 160 taraftar yer aldı. Arsenalli oyuncular maç sonrası sahada kalarak taraftarlarına teşekkür etti.

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