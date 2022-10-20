Arsenal yettiği kadar attı. PSV şansını Hollanda'ya bıraktı

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Granit Xhaka kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal, grupta 4'te 4 yaptı. Mikel Arteta'nın ekibi puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. PSV Eindhoven ise 7 puanda kaldı.
İki ekip, 27 Ekim Perşembe günü bu kez Hollanda'da kozlarını paylaşacak.
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