Arsenal ve Liverpool, Zubimendi'ye imza attırmak için yarışıyor

İspanyol futbolunun genç yeteneklerinden Martin Zubimendi, son yıllarda sık sık transfer söylentilerinin odağında yer aldı. Real Sociedad’ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübüne bağlılığıyla dikkat çekerken, özellikle Arsenal ve Liverpool gibi İngiliz devlerinin ilgisini çekiyor.

Geçtiğimiz yaz, Liverpool Zubimendi’yi kadrosuna katmaya en çok yaklaşan ekip oldu. Ancak oyuncu, çocukluk takımı Real Sociedad’da kalmayı tercih etti. Bu karar, İngiliz ekiplerinin ilgisini azaltmadı. Son haberlere göre, her iki kulüp de 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer etmeyi hedefliyor.

Real Sociedad, Zubimendi’nin serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda oyuncuyu kaybetme riskinin farkında. Ancak Arsenal ve Liverpool için asıl zorluk, Zubimendi’yi Donostia-San Sebastian’dan ayrılmaya ikna etmek. Oyuncunun kulübüne olan sadakati ve La Liga’da gösterdiği performans, bu transferin zorluğunu artırıyor.

Zubimendi’nin 2025 yılında Real Sociedad’dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Şimdiye kadarki tutumu, kulübüne olan bağlılığını sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak Premier Lig’de oynama fırsatı ve Arsenal ya da Liverpool’un sunduğu projeler, kararını etkileyebilir. Bu durum, futbol dünyasında büyük bir transfer hikayesinin kapısını aralayabilir.