Arsenal Wolverhampton'ı yıktı geçti

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Arsenal Wolverhampton'ı yıktı geçti

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, İngiltere Premier Lig'de sezona Wolverhampton galibiyetiyle başladı.

İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Arsenal, Wolverhampton’ı 2-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Mikel Arteta’nın yönetimindeki Arsenal, Emirates Stadyumu’nda oynanan maçta Gary O’Neil’ın Wolverhampton’ını mağlup etti.

Arsenal’in gollerini 25. dakikada Kai Havertz ve 74. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Her iki oyuncu da birer gol ve birer asistle maçı tamamladı.

Bu sonuçla Arsenal, sezona 3 puanla başlarken, Wolverhampton ilk maçından puansız ayrıldı.

Gelecek hafta Arsenal, deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak, Wolverhampton ise sahasında Chelsea’yi ağırlayacak.

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