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Arsenal yine kazandı, Chelsea yıkıldı

Premier Lig lideri Arsenal, Wolverhampton deplasmanında kazandı

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 07:56
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Arsenal Wolverhampton'u yendi, Chelsea Newcastle'a teslim oldu

Arsenal yine kazandı, Chelsea yıkıldı
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İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, 16. hafta maçında deplasmanda Wolverhampton'ı 2-0 yendi.

Konuk ekip, 55 ve 75. dakikalarda Martin Odegaard'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Puanını 37 yapan Arsenal, Dünya Kupası arası öncesi en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer aldı.

Günün diğer maçında ise Newcastle United, sahasında Chelsea'yi 67. dakikada Joe Willock'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Üst üste 5. galibiyetini alan Newcastle United, 30 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Beş maçtır kazanamayan Chelsea ise 21 puanda kaldı.

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