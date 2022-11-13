Arsenal yine kazandı, Chelsea yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, 16. hafta maçında deplasmanda Wolverhampton'ı 2-0 yendi.

Konuk ekip, 55 ve 75. dakikalarda Martin Odegaard'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Puanını 37 yapan Arsenal, Dünya Kupası arası öncesi en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer aldı.

Günün diğer maçında ise Newcastle United, sahasında Chelsea'yi 67. dakikada Joe Willock'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Üst üste 5. galibiyetini alan Newcastle United, 30 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Beş maçtır kazanamayan Chelsea ise 21 puanda kaldı.