Arsenal, 'Yeni Haaland' ile anlaştı: Şampiyonluk için geliyor

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Arsenal, 'Yeni Haaland' ile anlaştı: Şampiyonluk için geliyor

RB Leipzig'in Slovenyalı forveti Benjamin Sesko, Arsenal ile anlaştı.

Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezonun transferlerinde ilk hamlesini forvet hattı için yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Gyökeres transferinden sonuç alamayan Londra ekibi, RB Leipzig'in 22 yaşındaki yıldızı Benjamin Sesko ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Değerinin 80-100 milyon euro arasında olacağı tahmin edilen Sloven oyuncu için Arsenal'ın Alman kulübüne teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Bu sezon Leipzig formasıyla 45 maça çıkan Sesko, 21 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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