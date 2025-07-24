Arsenal yeni stoperine imzayı attırdı

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Arsenal yeni stoperine imzayı attırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Valencia'dan 21 yaşındaki stoper Cristhian Mosquera'yı transfer ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i ikinci bitiren ve yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Arsenal, Valencia'dan 21 yaşındaki stoper Cristhian Mosquera'yı kadrosuna kattı. Genç savunmacı, Londra ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Arsenal bu transfer için Valencia'ya 15 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.

Londra'da sağlık kontrolünden geçen Mosquera, sözleşmenin ardından yeni takım arkadaşlarıyla birlikte kulübün Singapur kampına katıldı.

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