Arsenal yeni stoperine imzayı attırdı

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i ikinci bitiren ve yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Arsenal, Valencia'dan 21 yaşındaki stoper Cristhian Mosquera'yı kadrosuna kattı. Genç savunmacı, Londra ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Arsenal bu transfer için Valencia'ya 15 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.

Building from the back.



Cristhian Mosquera is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/ySYdBYXPY7