Arsenal yıldız ismiyle sözleşme yenileyecek

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin 1 puan arkasında 2. sırada yer alan Arsenal, kalecisi Aaron Ramsdale'in sözleşmesini uzatacak.

Yıldız kalecinin Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YAPILMASI BEKLENİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; oyuncu ile sözlü olarak anlaşma sağlandığı ifade edilirken, tüm belgelerin hazırlanması ve işin resmiyete dökülmesi birkaç gün içerisinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Sözleşmenin 5 yıllık olacağı aktarıldı.

PERFORMANSI

Arsenal formasıyla çıktığı 75 resmi maçta 83 gol yiyen Ramsdale, 28 maçta kalesini gole kapattı.