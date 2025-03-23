Arsenal'dan Liverpool'a karşı tarihi zafer

Arsenal Kadın Futbol Takımı, Emirates Stadyumu'nda 35.628 taraftarın önünde Liverpool'u 4-0 mağlup ederek Women's Super League'de (WSL) şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde devam etti. Bu galibiyetle lider Chelsea ile arasındaki puan farkını beşe indiren Arsenal, şampiyonluk umutlarını canlı tuttu.​

Maça hızlı başlayan Arsenal, 28. dakikada Caitlin Foord'un yakın mesafeden attığı golle öne geçti. Bu gol, Liverpool'un sağ kanattan gelen korneri uzaklaştıramaması sonucu geldi. Sadece 90 saniye sonra, Alessia Russo'nun pasıyla ceza sahasına giren kaptan Kim Little'ın ortası, Liverpoollu Jasmine Matthews'un kendi kalesine attığı golle sonuçlandı ve skor 2-0 oldu.

dakikada Mariona Caldentey, ceza sahası içinden uzak köşeye gönderdiği şık vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

İkinci yarıda oyuna giren Beth Mead'in ortası, Matthews'un talihsiz bir şekilde ikinci kez kendi kalesine gol atmasına neden oldu ve maçın skorunu belirledi. ​

ARSENAL'İN EVİNDEKİ GOL SERİSİ VE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Bu galibiyetle birlikte Arsenal, WSL tarihinde ilk kez üst üste altı iç saha maçında en az dört gol atan takım oldu. Bu seride Brighton'a karşı 5-0, Aston Villa'ya karşı 4-0, Crystal Palace'a karşı 5-0, Tottenham'a karşı 5-0 ve West Ham'a karşı 4-3'lük galibiyetler bulunuyor. Lider Chelsea'nin beş puan gerisinde olan Arsenal, rakibinin Manchester City ile oynayacağı zorlu maçta puan kaybetmesini umuyor. Arsenal teknik direktörü Renée Slegers, "Biz elimizden geleni yapacağız. Chelsea'nin puan kaybetmesi durumunda hazır olmalıyız" dedi. ​

ZORLU HAFTANIN ARDINDAN GELEN MORAL GALİBİYETİ

Arsenal, hafta içinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e 2-0 yenilerek moral bozukluğu yaşamıştı. Ancak Liverpool karşısında alınan bu farklı galibiyet, takımın moralini yükseltti ve Çarşamba günü Real Madrid ile oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir motivasyon sağladı. Liverpool, bu ay içinde FA Cup çeyrek finalinde Arsenal'i 1-0 yenmişti, ancak bu maçta aynı performansı sergileyemedi ve maç boyunca isabetli şut çekemedi. ​

Arsenal için bir diğer sevindirici gelişme ise Hollandalı orta saha oyuncusu Victoria Pelova'nın 308 gün sonra sahalara dönmesiydi. Geçen yaz milli takım kampında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Pelova, oyuna girdikten sonra taraftarlardan büyük alkış aldı. Pelova'nın dönüşü, sezonun kalan kısmı için Arsenal'e önemli bir güç katacak. ​

LİVERPOOL CEPHESİ VE MATTHEWS'UN TALİHSİZLİĞİ

Liverpool teknik direktörü Amber Whiteley, maç sonrası yaptığı açıklamada, iki kendi kalesine gol atan Jasmine Matthews'a destek verdi. Whiteley, "Jaz son üç haftadır harika oynuyor. Bu tür şeyler futbolda olur. Onun yanındayız ve destekliyoruz" dedi. Liverpool, 30 Mart'ta küme düşme tehlikesi yaşayan Aston Villa'yı konuk edecek ve bu maçta daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor. ​

Arsenal, 30 Mart'ta ligin son sırasındaki Crystal Palace ile karşılaşacak. Bu maçta sol bek Katie McCabe, beşinci sarı kartını gördüğü için forma giyemeyecek. Takım, bu maçı da kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ayrıca, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında turu geçerek Avrupa'da da başarı hedefliyor. ​