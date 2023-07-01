Arsenal'de Arda Güler seferberliği. Mesut Özil devreye girdi

Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere birçok kişinin merak konusu olan Arda Güler'in geleceği, hala netliğini korumuş değil. İngiltere ekibi Arsenal, genç oyuncu için devreye girdi.

Arsenal'de Arda Güler seferberliği. Mesut Özil devreye girdi

Son iki sezonun yıldızı olan ve devleri peşine takan Arda Güler'in Fenerbahçe'de geleceğinin belirsizliği sürüyor.

Son olarak Barcelona'nın teklifini reddettiği iddia edilen genç yıldız için Arsenal devreye girdi.

Geçen sezon şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran ve bu sezon da iddialı bir kadro kurmak isteyen topçular, genç oyuncunun peşine düştü.

İngiliz basınından Express'e göre; Arda Güler için Fenerbahçe'nin ve aynı zamanda Arsenal'de de top koşturan Mesut Özil'in devreye girdiği iddia edildi. Kırmızı-Beyazlı ekibin genç yıldız için girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.

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