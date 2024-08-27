Arsenal'den 37 milyon Euro'luk transfer

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Arsenal'den 37 milyon Euro'luk transfer

İngiliz devi Arsenal, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'nın yıldızlarından olan Mikel Merino'yu kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, EURO 2024’teki etkileyici performansıyla dikkat çeken İspanyol orta saha oyuncusu Mikel Merino’yu kadrosuna kattı. Real Sociedad’dan transfer edilen Merino için Arsenal, 32 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla 45 maça çıkan Merino, takımına 8 gol ve 5 asistle katkı sağladı. Kariyerine Osasuna altyapısında başlayan oyuncu daha sonra Borussia Dortmund ve Newcastle United gibi kulüplerde de forma giydi.

Merino, EURO 2024'te İspanya'nın Almanya'yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdığı çeyrek finale mücadelesine damga vurmuştu.

Merino, 80. dakikada İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğünü korumak için oyuna dahil oldu. Ancak ev sahibi takımın oyuncusu Florian Wirtz'in golüyle maç uzatmalara gitti. Bu Merino'ya kahraman olma fırsatı verdi ve o da son anlarda attığı golle bu fırsatı değerlendirdi.

Merino attığı bu gol sonrası babası Angel Merino'ya duygu dolu bir selam göndermişti. Mikel Merino, babasının 33 yıl önce aynı stadyumda yaptığı köşe bayrağı kutlamasını tekrarlamıştı.

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