Arsenal Jakub Kiwior'u açıkladı

İngiltere'de Premier Lig liderliğini sürdüren Arsenal, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Arsenal, İtalya'nın Spezia takımından Polonyalı stoper Jakub Kiwior'u transfer etti.

22 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis bedelinin de 20 milyon sterlin olduğu iddia edildi.

Kiwior, Slovakya'nın Zilina takımındaki performansıyla öne çıkmış, 2021'de de Spezia'ya transfer edilmişti.

Genç futbolcu Polonya Milli Takımı'nda da 9 kez forma giydi.