Arsenal'den kaleye takviye

Arsenal, Brentford forması giyen 27 yaşındaki İspanyol kaleci David Raya’yı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

KAYNAK: İHA
Arsenal'den kaleye takviye

Premier Lig temsilcisi Arsenal, yeni sezon kadro yapılanması çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Londra ekibi, Brentford forması giyen 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi David Raya’nın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Arsenal’a transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Raya, “Kulüp her geçen gün daha da büyüyor. Bu yüzden alınması gereken güzel bir meydan okumaydı ve ben de hayır diyemezdim” ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki İspanyol kaleci, geride kalan sezonda Brentford ile 38’i Premier Lig, 1’i EFL Cup olmak üzere toplam 39 maçta görev alırken, 12 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. (İHA)

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