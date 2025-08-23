Arsenal'den Tottenham'a Eze çalımı!

Arsenal, Crystal Palace'tan Eberechi Eze'yi transfer ettiğini duyurdu.

Crystal Palace’ın yıldızı Eberechi Eze, Arsenal’e transfer oldu.

Tottenham ile anlaşma noktasına gelen 27 yaşındaki oyuncu, çocukluk kulübüne geri dönmeyi seçti.

Kuzey Londra ekibi 60 milyon Pound karşılığında İngiliz yıldızı kadrosuna kattı.

Arsenal sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla transferi duyururken Eze'nin 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

