Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un talipleri artmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılar'ın stoperine İngiliz devi Arsenal talip olsa da bu müzakerelerin durduğu öğrenildi.

Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu

Galatasaray'a 2021'de katılan ve her sezon performansının üstüne koyarak devam eden stoperi Victor Nelsson'un adı uzun süredir Arsenal ile anılsa da İngiliz basınından ortaya flaş bir iddia atıldı.

Express Sport'un haberine göre; Arsenal, yakın zamana kadar Nelsson'u takip ediyor ve transfer için görüşmelerini sürdürüyordu.

Ancak futbolcunun sözleşme şartlarını öğrenen Premier Lig kulübünün, müzakareleri ilerletmeme kararı aldığı iddia edildi.

Danimarkalı stoperin mukavelesinde 25 milyon euroluk çıkış maddesi bulunduğu ve Galatasaray'ın bu rakamdan aşağıya inmediği vurgulandı.

Sarı kırmızılı formayla 86 maça çıkan Danimarkalı futblolcu 2 gol atarken, 1 kez da asist yaptı.

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