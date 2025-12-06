Premier Lig'in 15. haftasında lider Arsenal, Aston Villa'ya konuk oldu.

Villa Park'ta oynanan karşılaşmada Aston Villa, Matty Cash'in 36'ıncı dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Devre arasında Eze'nin yerine oyuna giren Trossard, 52. dakikada skora eşitliği getirdi.

Son dakikalara kadar dengede giden maçta 4 dakikalık ilave sürenin son anlarında Buendia ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde ağları havalandırdı.

Bu golle birlikte maç sona erdi ve Aston Villa 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılarak Arsenal'in toplam 18 maçlık namağlup serisine son verdi.

Birmingham ekibi galibiyet serisini 5 maça çıkararak puanını 30'a yükseltti. Zirveyle arasındaki puan farkını da 3'e indiren Aston Villa deyim yerindeyse şampiyonluk mücadelesinde kartları yeniden dağıttı.

Bir dönem Arsenal'i de çalıştıran İspanyol teknik adam Unai Emery'nin liderliğinde etkileyici bir form grafiği yakalayan Aston Villa, zirve takibi sürdüren bir başkta takım Manchester City'nin de Sunderland maçı öncesi iştahını kabarttı.