Arsenal’in bir numaralı transfer hedefi ortaya çıktı

Premier Lig'de lider Liverpool'u takibini sürdüren Arsenal yeni sportif direktörünü duyurdu. Kuzey Londra ekibinden yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl görevinden istifa eden Edu Gaspar'ın yerine Atletico Madrid'den Andrea Berta'nın getirildiği belirtildi.

Yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren ve Berta'nın önderliğinde planlarını yapan Arsenal forvet transferi için önceliğini belirledi.

Athletic'te yer alan haberde Arsenal'ın yaz transfer dönemi için listesinin ilk sırasında Sporting'in yıldızı Victor Gyökeres'in olduğu belirtildi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak'ı beğendiği ancak kulübünün bırakmaya yanaşmadığı, Leipzig'den Benjamin Sesko içinse henüz net bir karar verilmediği kaydedildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Gyökeres'in daha net bir aday olduğu aktarıldı. Bu sezon Portekiz ekibinde 42 maça çıkan Gyökeres 42 gol ve 11 asist kaydetti.