Arsenal'in eski yıldızı lüks evini satıyor

Kuzey Zelanda'da Hørsholm yakınında bulunan ve 2020'de Nicklas Bendtner tarafından 1,935,000 dolara satın alınan lüks ev, bugün satılığa çıkartıldı.

Bendtner'in lüks evinde bulunan dokuz oda toplamda 274 metrekarelik bir alana yayılıyor.

Evin de içinde bulunduğu 22.071 metrekarelik arsada ayrıca bir tenis kortu, dört araçlık bir garaj, bir çayır ve bir bataklık ile küçük bir çardak ile donatılı.

Nicklas Bendtner lüks kır evini daha önce de satmaya çalışmış ama istediği teklif gelmediği için ilanı geri çekmişti.