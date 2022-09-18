﻿Arsenal'in genç yıldızı tarihe geçti

Arsenal, deplasmanda Brentford'u 17. dakikada William Saliba, 28 dakikada Gabriel Jesus ve 49. dakikada Fabio Vieira'nın golleriyle 3-0 yendi. Mücadelede tarihi bir an yaşandı.

Arsenal'in 21 Mart 2007 doğumlu 15 yaşındaki oyuncusu Ethan Nwaneri, Brentford karşısında oyuna girerek Premier Lig tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

Bu rekor daha önce 16 yaş 30 gün ile Liverpool orta saha oyuncusu Harvey Elliott'un elindeydi.