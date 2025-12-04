Irak Kürdistan Demokrtat Partisi lideri Mesud Barzani’nin Şırnak’ı ziyareti tartışılmaya devam ediyor. Şırnak ziyareti sırasında peşmergenin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla Barzani’ye eşlik etmesine büyük tepki geldi. Tepki gösterenlerden birisi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli’nin tepkisi sonrası Barzani’nin ofinden yapılan açıklamada “Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hâlâ eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" denildi.



Türkiye’nin yanında gibi gösterilen Mesud Barzani’nin, Türkiye karşıtı çıkışları gazete arşivlerinde duruyor. Özellik ABD’nin Irak işgali sırasında Barzani, Türkiye’yi sürekli tehdit eden açıklamalarda bulunmuştu. Irak işgali sonrası Kerkük’ün statüsüyle ilgili Türkiye’nin yaklaşımını eleştiren Barzani, 16 Ekim 2002 tarihinde yaptığı açıklamada “Türkiye’nin bize saldırması halinde savunma hakkımızı sonuna kadar kullanırız” dedi.

16 Ekim 2002, Milliyet gazetesi.



Mesud Barzani, 1 Mart tezkeresinin TBMM’den geçip, Türk askerinin Kuzey Irak’a girmesine şiddetle karşı çıkıyordu. Sözkonusu tezkere TBMM’den geçmeyince 17 Nisan 2003’te Mesud Barzani “Türklerin Kuzey Irak’a girmemesi bizim zaferimizdir” diye açıklama yaptı.





17 Nisan 2003, Milliyet gazetesi.





Irak işgalinin ilk 5 yılında Kerkük’ün statüsü yine gündeme geldi. Türkiye, Kerkük’ün Irak merkezi hükümetinin kontrolünde olmasını istiyordu. Barzani bu dönem de Türkiye’yi tehdit etti. Barzani 4 Ağustos 2007 tarihinde, “Türkler birkaç Türkmen için Kerkük’e karışırsa biz de Türkiye’deki 30 milyon Kürt için harekete geçeriz” dedi. Yine Barzani 16 Şubat 2007’de “Türk askeri gelirse çiçekle karşılamayız” diyerek çatışacaklarını bile söylemişti.





4 Ağustos 2007, Milliyet gazetesi.