Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi

Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi
Kaynak: İHA
Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Arslan çifti, 6 dönümlük serada topraksız tarım yapıyor. Çift, ilk yıl 3 milyon TL kazanırken, şimdi ise yıllık yaklaşık 5 milyon TL kazanmayı hedefliyor.
1/8
Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi 1

Ordu’da Özge Arslan ve eşi Uğur Arslan çifti, aldıkları hibe desteği ile 6 dönümlük serada topraksız tarım uygulaması ile çilek üretimine başladı.

2/8
Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi 2

Fatsa ilçesinde yaşayan çift, topraksız tarım ile çilek üretimi yapmaya karar verdi.

3/8
Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi 3

2021 yılında aldıkları hibe desteği ile seralarını kuran Arslan çifti, yaklaşık 10 dönümlük arsa üzerine 6 dönüm çilek serası kurdu.

4/8
Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi 4

110 bin fideden yıllık 80-100 ton arası üretim yapan çiftin yıllık 5 milyon TL kazanmayı hedeflerinin arasına koydu.

5/8
Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi 5

Üniversitenin çocuk gelişimi bölümünden mezun olduğunu ifade eden Özge Arslan, “Öğretmenliğe hiç başlamadan ticarete başladım, öncesinde farklı sektörlerde de çalıştık, şuanda çilek üretimi yapıyoruz. Topraksız tarım olduğu için herkes su kültürüyle üretim yaptığımızı zannediyor ancak Hindistan cevizi kabuğu içerisinde yetiştiriyoruz.

6/8
Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi 6

Toprakta olmayan bütün değerlerin tamamını biz veriyoruz ancak kesinlikle hormon ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) yok. Toprağa göre daha hijyenik ve verim olarak 3-5 kat arası daha verimli. Burası 6 dönümlük sera ancak 30 dönüm toprak üretimine tekabül ediyor” dedi.

7/8
Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi 7

Özge Arslan, serada bulunan 110 bin fidede yıllık 80-100 ton ürün ile yıllık 5 milyon TL getiri beklediklerini belirterek, “Getirisinden memnunuz, 2 yıl önce 7 milyon liraya kuruldu, şu an maliyetler arttı ancak bu süre zarfından kendini amorti etti. Zaten kırsal kalkınma projesinden de destek almıştık. İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal Yılmaz’ın da bizlere çok desteği oldu. İlk yıl 3 milyon TL gibi bir getirisi oldu, bu yıl 5 milyon kadar bir gelir bekliyoruz. Sektör açık, bu kalitede çilek Antalya’da ihracata gidiyor, biz burada iç piyasada satıyoruz. İlerleyen günlerden Karadeniz Bölgesi’nin tamamına yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.

8/8
Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi 8

Eşinin fikriyle topraksız tarım sistemiyle çilek üretimi yapmaya başladıklarını söyleyen Uğur Arslan, başarılı olduklarını dile getirdi. Arslan, bu tür hibe desteklerinin insanları teşvik ettiğini ve üretime katkı sağladığını vurguladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Adana'da trafik kazası
Adana'da trafik kazası
Kilosu markette 30 tarlada 17 liradan gidiyor! 100 dönümlük tarlada 500 ton elde etti
Kilosu markette 30 tarlada 17 liradan gidiyor! 100 dönümlük tarlada 500 ton elde etti
Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi
Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi
Hastanenin güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Hastanenin güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı
Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı
Kuyumcu soygununda yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Kuyumcu soygununda yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı