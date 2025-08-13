Arsuz’da Milyon Fest’te toplumsal güvenlik için dev bilinçlendirme

HATAY / HALİT İRİ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, Gözcüler Sahili’nde düzenlenen Milyon Fest, sadece müzikle değil, toplumsal güvenliğe yönelik dev bir farkındalık hareketiyle de yankı uyandırdı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, 10 Ağustos 2025’te yaklaşık 8 bin 500 kişinin katıldığı bu renkli etkinlikte, uyuşturucuyla mücadele, dolandırıcılık ve siber suçlar gibi hayati konularda kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Stantlar, broşürler ve sahneden yapılan çarpıcı sunumlarla, vatandaşlar suçla mücadelede bilinçlendirildi.

TOPLUMSAL BİLİNÇ İÇİN SAHADA

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Arsuz Milyon Fest’te kurduğu bilgilendirme stantlarıyla dikkat çekti. Etkinlik alanında, vatandaşların güvenliğini artırmayı hedefleyen projeler tanıtıldı. En İyi Narkotik Polisi Anne, Uyuma Projesi, Narko Nokta ve Narko Gençlik gibi uyuşturucuyla mücadele odaklı projeler, katılımcılara detaylı bir şekilde aktarıldı. Ayrıca, malvarlığına karşı işlenen suçlar, dolandırıcılık ve siber suçlar gibi konularda hazırlanan broşürler, halkın bilgilendirilmesi için dağıtıldı. Bu stantlar, özellikle gençler ve aileler için birer farkındalık merkezi haline geldi.

SAHNEDEN GÜÇLÜ MESAJLAR

Emniyet görevlileri, bilgilendirme çalışmalarını stantlarla sınırlı tutmadı. Konser sırasında sahneye çıkarak kalabalığa hitap eden ekipler, güvenlik rehberi ve KADES gibi uygulamaların önemini vurguladı. Siber suçlara karşı alınabilecek önlemlerden, dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmaya kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapıldı. Vatandaşlar, bu sunumlarla hem bireysel hem de toplumsal güvenlik konusunda bilinçlendirildi. Sahnedeki mesajlar, özellikle gençlere yönelik uyarılarla dikkat çekti.

TOPLUM GÜVENLİĞİNE KATKI DEVAM EDİYOR

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün bu tür etkinliklerdeki bilinçlendirme çalışmaları, toplumsal güvenliğin artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Yetkililer, benzer faaliyetlerin halkın yoğun katılım gösterdiği diğer etkinliklerde de sürdürüleceğini belirtti. Arsuz Milyon Fest’teki bu çalışma, emniyetin halkla iç içe olma ve suçla mücadelede proaktif bir yaklaşım sergileme çabasının bir yansıması olarak öne çıktı. Yaklaşık 8 bin 500 kişiye ulaşan bu etkinlik, hem müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı hem de toplumsal bilinçlenmeye katkı sağladı.