Hatay’da park halindeki karavanda çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesinde sahil kenarında park halinde bulunan karavanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında karavanda hasar oluştu.
Arsuz’da park halindeki karavan yandı
Kaynak: İHA