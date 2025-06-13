Artan kanser vakalarının gizli sebebi! Uzmanlar anlattı

İngiltere’de bağırsak kanseri vakaları endişe verici bir hızla artıyor. Uzmanlar, bu artışın temel nedenlerinden birinin modern beslenme alışkanlıklarında yatığını, özellikle lif tüketimindeki ciddi eksikliğin büyük bir risk faktörü olduğunu vurguladı.

Son bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, lif açısından zengin bir diyetin bağırsak kanserini önlemede kritik bir rol oynayabileceğini gösterdi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), sağlıklı bir sindirim sistemi ve genel sağlık için yetişkinlerin günde en az 30 gram lif tüketmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere’deki son veriler, yetişkinlerin yüzde 96’sının bu hedefin oldukça gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Ortalama bir yetişkin, günlük lif ihtiyacının yalnızca yarısını, yani yaklaşık 15 gramını karşıladı. Bu durum, bağırsak kanseri riskini artıran önemli bir faktör olarak öne çıktı.

BİLİM NE SÖYLÜYOR?

Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, haftada en az üç porsiyon lif açısından zengin gıdalar tüketen bireylerde bağırsak kanseri riskinin anlamlı ölçüde azaldığını gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Peter Wilson, “Lif, bağırsak sağlığını destekleyen bir süper kahraman gibi çalışır. Dışkı hacmini artırarak kanserojen maddelerin bağırsakta kalma süresini azaltır ve mikrobiyom dengesini korur” dedi.

Benzer şekilde, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Satoko Ugai liderliğinde yürütülen bir çalışma, lif içeriği yüksek gıdaların bağırsak mikrobiyotasını iyileştirerek kanser gelişimini baskıladığını ortaya koydu.

Çalışma, 132.056 katılımcının beslenme alışkanlıklarını analiz ederek, düzenli yoğurt ve lifli gıda tüketenlerde kolorektal kanser riskinin daha düşük olduğunu gösterdi.

Dr. Ugai, “Probiyotikler ve lif, bağırsak epitelini güçlendirerek kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyebilir” açıklamasında bulundu.

LİF EKSİKLİĞİ NEDEN TEHLİKELİ?

Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlarken, bağırsaklarda kanserojen maddelerin birikmesini önledi.

King’s College London’dan beslenme uzmanı Dr. Michael Allen, “Lif, bağırsaklarda bir süpürge gibi çalışır; toksinleri temizler ve iltihaplanmayı azaltır. Modern diyetlerdeki işlenmiş gıdalar, bu koruyucu etkiyi yok ediyor” dedi. Allen, özellikle kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin fazla olduğu diyetlerin, lif eksikliğiyle birleştiğinde bağırsak kanseri riskini artırdığını vurguladı.

Avrupa Prospektif Kanser ve Besin Araştırması (EPIC), bol miktarda meyve, sebze ve tam tahıl tüketen bireylerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 10-15 oranında azaldığını ortaya koydu.

Araştırma, lifin bağırsak geçiş süresini kısaltarak kanserojen maddelerin bağırsak duvarıyla temasını azalttığını ve bu sayede koruyucu bir etki sağladığını gösterdi.

İNGİLTERE’DEKİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI MERCEK ALTINDA

İngiltere’deki beslenme alışkanlıkları, fast food ve işlenmiş gıdalara olan eğilimi yansıttı.

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nden (AICR) Dr. Walter Willett, “Yüksek tuz, şeker ve yağ içeren diyetler, bağırsak sağlığını olumsuz etkiledi. İngiltere’de lif tüketiminin düşük olması, bu ülkedeki bağırsak kanseri artışının temel nedenlerinden biri” dedi. Willett, Akdeniz tipi beslenmenin, sebze, meyve, tam tahıl ve zeytinyağı ağırlıklı yapısıyla bağırsak kanserine karşı koruyucu bir kalkan oluşturabileceğini belirtti.

NE YAPMALI?

Uzmanlar, bağırsak kanseri riskini azaltmak için lif açısından zengin gıdalara yönelmeyi önerdi.

Ispanak, brokoli, lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, kuru baklagiller ve kabuklu meyveler, lif içeriğiyle öne çıktı.

Beslenme uzmanı Dr. Sophie Williams, “Günde 1.000 mg kalsiyum ve 25-30 gram lif alımı, bağırsak sağlığı için kritik. Yoğurt, kefir gibi probiyotik gıdalar da lifle birlikte tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor” dedi.

Ayrıca, işlenmiş et tüketimini azaltmak, tuzlu gıdalardan kaçınmak ve düzenli egzersiz yapmak da bağırsak sağlığını destekleyen önemli adımlar.

Dr. Wilson, “Haftada 5 bin adım yürümek bile bağırsak mikrobiyotasını olumlu etkiliyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı, kanser riskini azaltmada büyük fark oluşturabilir” diye ekledi.

LİF TÜKETİMİNİ ARTIRMAK HAYAT KURTARABİLİR

Bağırsak kanseri, erken teşhis ve doğru beslenme alışkanlıklarıyla önlenebilir bir hastalık.

İngiltere’deki düşük lif tüketimi, bu hastalığın artışında önemli bir rol oynadı.

Uzmanlar, meyve, sebze, tam tahıl ve probiyotik gıdaları içeren dengeli bir diyetin, bağırsak kanserine karşı güçlü bir savunma hattı oluşturabileceğini vurguladı.

Sağlıklı bir bağırsak için bugün atacağınız küçük adımlar, yarın büyük bir fark oluşturdu.