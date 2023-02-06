Artçı depremler binaları böyle yıktı. Kaçacak yer aradılar

Depremde şimdilik Kahramanmaraş’ta 70, Malatya’da 47, Adıyaman’da 13, Diyarbakır’da 14, Şanlıurfa’da 18, Osmaniye’de 20, Adana’da 10, Kilis’te 8 ve Hatay’da 4 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 323 kişi de yaralandı. Bin 710 bina da yıkıldı.

Yıkılan binaların sayısı artçı sarsıntılarla artıyor. Depremde hasar gören binaların artçı sarsıntıların ardından yıkılması kamera kayıtlarına yansıdı. Hasarlı binalara bakmak için gelenler, binaların çatırdamayarak yıkılmasıyla kaçacak yer aradı.

Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.