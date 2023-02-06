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Artçı depremler binaları böyle yıktı. Kaçacak yer aradılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şimdilik 284 kişinin yaşamını yitirmiş, 2 bin 323 kişi de yaralanmıştı. Depremde hasarlı binalar da artçı sarsıntıların etkisiyle yıkılıyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:45
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Artçı depremler binaları yıktı

Artçı depremler binaları böyle yıktı. Kaçacak yer aradılar
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Depremde şimdilik Kahramanmaraş’ta 70, Malatya’da 47, Adıyaman’da 13, Diyarbakır’da 14, Şanlıurfa’da 18, Osmaniye’de 20, Adana’da 10, Kilis’te 8 ve Hatay’da 4 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 323 kişi de yaralandı. Bin 710 bina da yıkıldı.

Yıkılan binaların sayısı artçı sarsıntılarla artıyor.  Depremde hasar gören binaların artçı sarsıntıların ardından yıkılması kamera kayıtlarına yansıdı. Hasarlı binalara bakmak için gelenler, binaların çatırdamayarak yıkılmasıyla kaçacak yer aradı. 

Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.

 

 

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1950
6.02.2023 12:10
Ey Türkiyem burada kaçacak yer arıyorsun, ya İstanbul’u düşünün, yeşil toplanma alanı , boşaltılan askeri alanlar ne oldu, alışveriş merkezi, site, gökdelen, insanlar nereye gitsin akp liler ???  
 
Dunya ve evren
6.02.2023 11:50
Yillardir geceleri gokyuzune bakarim yildizlarda ve ayda cok buyuk degisimler goruyorum bence dunyada iyi gitmeyen biseyler var 2023 dunya icin felaketler yilinin baslangici  
 
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